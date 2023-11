Montaione e Vivenda lasciano il portale per le mense scolastiche

Il Comune di Montaione e Vivenda Spa, società facente parte del gruppo consorzio La Cascina Cooperativa scpa, che cura il servizio di ristorazione scolastica a beneficio dei 200 bambini nel Comune di Montaione, lancia il nuovo portale per la gestione della mensa. La realizzazione della piattaforma rientra negli accordi definiti dal bando con il quale l’impresa si è aggiudicata la gestione delle mense scolastiche nel Comune di Montaione.

Il sito (https://www.ilportaledeiserviziscolastici.it/montaione), consultabile anche da smartphone e tablet, rappresenterà uno strumento utile e di facile accessibilità per ogni famiglia per restare aggiornati su: menù proposti, comunicazioni inerenti il servizio, suggerimenti o contributi sulla sana alimentazione e corretti stili di vita. Ritroverete al suo interno i menù proposti per ogni stagione, le novità e i progetti previsti durante l’anno scolastico, eventuali variazioni al menù

Sarà inoltre attivo il servizio di consulenza dietetica online che permetterà all’utenza di porre quesiti nutrizionali sul menù adottato, potendo ricevere consigli sul bilanciamento calorico giornaliero per i propri figli. Inoltre, attraverso la piattaforma, sarà possibile segnalare il proprio grado di soddisfazione attraverso la sezione dedicata alla customer satisfaction.

Il portale permetterà alle famiglie di essere costantemente aggiornate sul servizio refezione scolastica offerto ai propri figli, al fine di poter dialogare direttamente con chi lo gestisce e di poter proporre idee e suggerimenti utili a offrire una qualità sempre più elevata.

Per l’Assessore all’istruzione, Cristina Martini, il nuovo portale della refezione scolastica rappresenta un’importante novità per le famiglie degli alunni di Montaione, uno strumento utile per restare aggiornati sui menù proposti, sulle comunicazioni inerenti il servizio, ma anche per attingere suggerimenti e indicazioni per una sana alimentazione e corretti stili di vita, perché la mensa è un momento fondamentale per l'acquisizione di comportamenti alimentari corretti, da mantenere nel corso di tutta la vita.

Massimiliano Leoni, Direttore di filiale Toscana e Umbria per la Vivenda Spa, dichiara: “Questa piattaforma è il frutto di una stretta e proficua collaborazione tra la nostra società e il Comune di Montaione con il quale siamo in perfetta sintonia. Si tratta di uno strumento fondamentale, soprattutto in un momento come quello attuale, per permettere alle famiglie di avere contezza della gestione completa del servizio di refezione scolastica destinato ai propri figli. Siamo sicuri che sarà accolto con grande favore da parte delle famiglie”.

Fonte: Comune di Montaione