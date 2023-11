Nuove attività di orientamento in entrata al Checchi di Fucecchio

Ripartono le attività di orientamento in entrata all’Istituto Arturo Checchi di Fucecchio! Gli studenti degli Istituti Secondari di I grado e le loro famiglie avranno a disposizione, dal 18 Novembre, una serie di incontri in presenza per conoscere l’ampia offerta formativa dell’Istituto attraverso laboratori dedicati e colloqui con docenti e studenti. Ben otto sono gli indirizzi attivi presso l’IIS Checchi: Liceo Linguistico; Liceo Scientifico Sportivo; Liceo Scientifico tradizionale; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, finanza e marketing; Relazioni internazionali per il marketing); Istituto Tecnico articolazione calzatura e moda; Istituto Professionale Abbigliamento e Moda; Istituto Professionale Manutenzione e assistenza tecnica. Inoltre da questo anno scolastico, per tutti gli indirizzi liceali è stato attivato il modello DADA - Didattica per Ambienti Di Apprendimento. Quattro gli open day di sabato pomeriggio: 18 Novembre, 2 Dicembre, 16 Dicembre e 13 Gennaio, sempre in orario 15:30-19:00. Due gli appuntamenti infrasettimali: giovedì 23 Novembre e mercoledì 6 Dicembre, dalle 17:00 alle 19:00. Prenotare la visita è semplice: basta andare sulla homepage del sito www.istitutochecchi.edu.it e compilare l’apposito form nella sezione orientamento, oppure scrivere a orientamento@istitutochecchi.edu.it . Per aggiornamenti e materiale informativo consultare il sito oppure le pagine Facebook e Instagram dell’Istituto.