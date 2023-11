Scontro tra due auto a Foiano della Chiana: muore 24enne

Un grave incidente stradale a Foiano della Chiana (Arezzo) ha portato alla morte di un giovane di 24 anni. Lo scontro tra due auto è avvenuto oggi intorno alle 15.30 in via del Filo, lungo la provinciale 327. Entrambi i veicoli erano guidati dal giovane deceduto, residente a Foiano, e da una donna di 51 anni che viaggiava con sua madre di 75 anni, entrambe residenti nel senese. Nonostante l'arrivo tempestivo di ambulanze da Monte San Savino, Castiglion Fiorentino e Foiano, il giovane di 24 anni è deceduto sul luogo dell'incidente. Le due donne coinvolte sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Arezzo. Sono intervenuti anche elisoccorso Pegaso 2, vigili del fuoco e carabinieri.