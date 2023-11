Colletta del Banco Alimentare, 10mila volontari in Toscana su 460 punti vendita

Mancano solo 4 giorni ad un nuovo appuntamento con la voglia di condividere, soltanto 4 giorni per tornare ad essere protagonisti in quella che è l’iniziativa di solidarietà più partecipata di Italia: la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L’appuntamento è infatti per sabato 18 novembre quando, in più di 11mila supermercati in tutta Italia, sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà.

“Nella nostra regione saranno coinvolti circa 10mila volontari – spiega Irene Cappella, direttore del Banco Alimentare della Toscana – che sabato saranno presenti in più di 460 punti vendita con le loro pettorine arancioni. Tutto quello che sarà raccolto (lo scorso anno arrivammo a 370 tonnellate di prodotti alimentari) sarà distribuito nelle 540 strutture regionali convenzionate con noi che, ad oggi, assistono circa 122.500 persone”.

Per scoprire in quali punti vendita viene effettuata la raccolta, è sufficiente andare sul sito https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/punti-vendita e selezionare la Toscana. Sempre dal sito è possibile anche proporsi come volontari, sia come singoli che come gruppi.

I prodotti da acquistare sono gli alimenti non deperibili, principalmente olio, verdure e legumi in scatola, polpa e passata di pomodoro, tonno e carne in scatola, gli alimenti per l’infanzia.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.

Fonte: Banco Alimentare della Toscana