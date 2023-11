Diabetologia rimane a Pescia, avrà sede all'ex Filanda

"La struttura di Diabetologia rimarrà interamente all’interno del presidio S.S. Cosma e Damiano. Avrà una nuova sede nella ex Filanda ed è garantita la continuità del servizio per i pazienti durante la fase dei lavori previsti dal PNRR".

E’ questa, in sintesi, la risposta della Direzione Azienda agli interrogativi posti, a mezzo stampa, dal gruppo “Ridiamo vita al nostro Ospedale”.

La notizia riportata non corrisponde, quindi, al vero.

A seguito degli investimenti del PNRR sull’Ospedale S.S. Cosma e Damiano di Pescia, da parte dell’Azienda USL Toscana Centro, sono stati progettati interventi finanziati che prevedono il coinvolgimento di tutti gli edifici della piastra ospedaliera, oltre alla struttura denominata “Ex Filanda”.

I lavori di PNRR, in una prima fase, interesseranno la Palazzina Nord e questo renderà necessari alcuni cambiamenti e trasferimenti per garantire la continuità dei servizi durante la durata dei lavori stessi. Le modifiche previste non andranno ad interferire con la regolare programmazione delle prestazioni e le attività non subiranno alcuna riduzione in modo tale da garantite la massima funzionalità del presidio ospedaliero.

Il piano attuativo sarà presentato nei prossimi giorni alla Conferenza dei Sindaci e, tra gli altri interventi, saranno illustrati anche quelli che riguardano la Diabetologia dove si prevede che resti interamente all'interno della Struttura Ospedaliera: sarà solo ricollocata al terzo piano dell'ex Filanda.

L’ubicazione della nuova sede è stata discussa e condivisa anche con il direttore della struttura complessa di Diabetologia di Pistoia e Pescia il dottor Roberto Anichini, con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno di salute e l'ampia domanda da parte dei cittadini della Valdinievole.