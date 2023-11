Morto Joe Tilson, artista inglese con sede a Cortona

Il Comune di Cortona esprime cordoglio per la scomparsa di Joe Tilson. L’artista inglese aveva scelto anche Cortona come residenza insieme a Londra e Venezia. Nato nel 1928, comincia a lavorare come falegname per poi studiare alla St. Martin’s School of Art e al Royal College of Art di Londra. Negli anni '50, dopo aver conseguito la borsa di studio Rome Prize, si reca a Roma e da allora divide la sua vita tra l’Italia e l’Inghilterra. Dagli anni ’60, con la presenza alla Biennale di Venezia, si afferma come uno dei maggiori artisti europei. A Cortona è sua l’opera scultorea «Le sfingi» che si trova alla Fortezza del Girifalco.

«Joe Tilson è stato uno dei grandi artisti che ha scelto Cortona come luogo di vita e di lavoro - dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - oggi commemoriamo la scomparsa di una personalità che ha omaggiato Cortona, insieme a altri rilevanti esponenti dell’arte contemporanea».

Fonte: Comune di Cortona