La Festa dell'Uva di Impruneta dona 100 kg di peposo agli alluvionati

In un gesto di solidarietà e vicinanza alle persone colpite dalle recenti alluvioni in Toscana, l'Ente Festa dell’Uva, insieme all'Amministrazione Comunale di Impruneta, alle Associazioni Rionali e all'organizzazione del “Peposo Day”, ha avviato una collaborazione con il coordinamento della Protezione Civile in Toscana. L'obiettivo è la consegna di 100 kg di prelibato Peposo all'Imprunetina, destinato alla distribuzione nelle zone maggiormente colpite dall'emergenza.

Questo significativo gesto simbolico sottolinea la solidarietà della comunità di Impruneta nei confronti di coloro che attualmente vivono momenti di grande difficoltà a causa delle alluvioni.

La donazione di Peposo si aggiunge all'importante attività già in corso della Misericordia di Impruneta e della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze, entrambe impegnate nel fornire sostegno nelle aree colpite dalla calamità naturale.

"Questo gesto rappresenta un segno tangibile della solidarietà e della unità della nostra comunità di fronte alle avversità. Insieme alle nostre organizzazioni locali e alle forze della Protezione Civile, ci impegniamo a fornire aiuto concreto a coloro che ne hanno più bisogno, dimostrando che la solidarietà è un valore fondamentale che unisce la nostra comunità in tempi difficili." – dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini e il presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi.

L'Ente Festa dell’Uva, l'Amministrazione Comunale di Impruneta e tutte le organizzazioni coinvolte esprimono la propria vicinanza alle persone colpite dalle alluvioni e si impegnano a continuare gli sforzi per contribuire al recupero e al sostegno delle comunità colpite.