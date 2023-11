Raccolta fondi per le cure a 50enne affetto da tumore: la solidarietà parte da Borgo San Lorenzo

Da Borgo San Lorenzo è partita una gara di solidarietà per permettere a un cinquantenne di curare il suo tumore, in fase avanzata, in Germania. Sono stati raccolti più di 7.600 euro ma l’obiettivo finale è di quindicimila.

“Nel giugno 2019 - scrive su GoFundMe l’organizzatrice, L.B. - al mio compagno viene diagnosticato un tumore al quarto stadio al colon retto e metastatico al fegato e ai polmoni. Decidiamo di sposarci immediatamente e da quel giorno inizia la nostra battaglia contro questo brutto male”.

Le cure sembrano aver riportato il sereno, ma due anni fa ma la malattia si ripresenta: “Prima al fegato, poi ai polmoni. Le terapie purtroppo - racconta l’organizzatrice - non funzionano più, i polmoni sono inoperabili”.

“Dopo tante ricerche - spiega - troviamo un centro vicino Monaco che fa la cura delle cellule dendritiche, una tecnica particolare che qui in Italia viene fatta gratuitamente ma ad una piccola ‘élite’ di ammalati di tumore”.

“È la nostra unica speranza. Ma il trattamento - prosegue - costa tanto: circa quindicimila euro. E noi questi soldi non li abbiamo”.

La raccolta ha ricevuto oltre ottanta donazioni ed è raggiungibile QUI.