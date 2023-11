A Ponte Buggianese il libro del procuratore De Paolis

L’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese ospiterà sabato 18 novembre il Dott. Marco De Paolis, Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello di Roma. Il Procuratore ha consacrato la propria carriera alla ricerca della verità e della giustizia per tutte quelle famiglie protagoniste delle stragi e degli eccidi della Seconda Guerra Mondiale, a partire dall’Eccidio del Padule di Fucecchio del 23 agosto 1944. Oltre quindici anni di indagini, interrogatori, processi e sopralluoghi hanno portato a più di cinquecento procedimenti giudiziari contro chi perpetrò quei crimini: i fascicoli dell’”Armadio della vergogna” sono adesso pubblici e consultabili, ma solo grazie ad un duro lavoro e grande dedizione.

Oggi il Dottor Marco De Paolis si rivolge ai più giovani, organizzando lezioni e seminari nelle scuole di tutta Italia, con lo scopo educare e mantenere viva la memoria di questi tragici eventi, perché la conoscenza e la consapevolezza di ciò che è successo costituiscono il mezzo più potente per impedire di commettere gli stessi errori. Nella mattinata, alle ore 10,30, presso il Palazzetto dello sport Sandro Pertini, si svolgerà un incontro rivolto alle terze classi dell'Istituto Comprensivo Don Milani, durante il quale il Procuratore parlerà ai ragazzi.

Nell’occasione, il Dottor De Paolis presenterà il suo ultimo libro “Caccia ai nazisti. Marzabotto, Sant’Anna e le stragi naziste in Italia. La storia del procuratore che ha portato i colpevoli alla sbarra”, con la prefazione di Liliana Segre, presso la Biblioteca Comunale, sita in Via Boito, 30, alle ore 15,30. Ad accompagnare il Procuratore sarà presente il Dott. Gianluca Fulvetti, Professore di Storia Contemporanea presso l’Università di Pisa. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza

Fonte: Comune di Ponte Buggianese