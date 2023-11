Auto contro Ape, incidente a Santa Croce

Un'auto e un'ape si sono scontrate in via del Bosco a Santa Croce sull'Arno. Lo scontro è avvenuto alle 17 di mercoledì 15 novembre. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale.

L'auto e l'ape Piaggio si sono scontrate frontalmente. Alla guida dell'ape era presente una persona anziana, rimasta ferita ma non in modo grave.

I vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti sul posto collaborando con i sanitari e mettendo in sicurezza i mezzi. Sul posto anche le forze dell'ordine per stabilire le cause dell'incidente.