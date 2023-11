Emergenza maltempo, deroghe su trasferimento di nidi e servizi educativi per l’infanzia

Nidi e servizi educativi per la prima infanzia dei territori colpiti da alluvione e maltempo si potranno trasferire altrove, se i locali sono inagibili o non utilizzabili. Lo prevede un’ordinanza, firmata oggi, 15 novembre, dal presidente Giani in quanto commissario delegato per l’emergenza. La disposizione costituisce una deroga rispetto alle norme previste per il settore: naturalmente, prima del trasferimento, dovrà essere verificato nei nuovi locali il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e sanità.

La deroga potrà durare sei mesi e riguarda i territori dei Comuni della Città metropolitana di Firenze e delle province di Prato e Pistoia interessati dall’evento meteorologico del 2 novembre scorso.

“Dopo l’emergenza dobbiamo far velocemente ripartire tutti i servizi offerti alla cittadinanza e tra questi ci sono anche asili e nidi, di cui va garantita funzionalità e continuità anche in deroga alle norme che ne regolano l’organizzazione” spiega il president e commissario Giani.