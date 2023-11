Motocross a Santa Barbara, con le premiazioni circuito aperto a tutti

Il fervore delle competizioni e l'odore della benzina si fonderanno in un'unica sinfonia di emozioni il prossimo Sabato 18 novembre, quando il crossdromo "Santa Barbara" a San Miniato (PI) ospiterà le solenni premiazioni dei Campioni Toscani di Motocross e Minicross.

Evento e luogo

Il palcoscenico di questa epica celebrazione sarà il crossdromo "Santa Barbara", che aprirà le sue porte per esaltare, davanti agli appassionati e sostenitori, i top riders del motocross e minicross a partire dalle ore 17:00.

La pista sarà a disposizione per gli allenamenti per l’intera giornata, permettendo ai partecipanti di mantenere in forma le loro abilità prima dell'inizio della cerimonia di premiazione. L'atmosfera vibrante sarà arricchita da un piccolo aperitivo all'interno della palazzina, dove si svolgeranno le premiazioni.

Le Stelle del Motocross Toscano

Il cuore di questa festa dello sport batte per i veri protagonisti delle competizioni. Saranno premiati i primi tre piloti toscani di ogni categoria, riconoscendo l'impegno, la dedizione e il talento che li hanno portati al vertice.

Ogni categoria avrà il suo momento di gloria

MX1 e MX2: I giganti delle piste, pronti a mostrare il prodotto della propria superiorità su due ruote.

Categorie Veteran, Superveteran, Master, Rider, Expert, Fast, Elite e Challenge. Un'ode ai veterani, ai maestri e agli esperti che hanno saputo sfidare il tempo e dimostrare la loro supremazia.

Categoria Femminile

Le donne che sfrecciano sulla pista, dimostrando che la passione per il motocross non ha genere.

Classe 125cc

La potenza della ottavo di litro Junior e Senior su due ruote alla sua massima espressione, con i migliori piloti della categoria.

Dai giovani talenti alle icone consolidate, tutti avranno il loro momento di gloria, passando attraverso le categorie minori come i Debuttanti e Cadetti 65cc e Junior e Senior 85cc: le promesse del futuro, pronte a tracciare la loro strada verso la grandezza.

Primi Passi

Un applauso a tutti i partecipanti, perché anche il primo passo su una pista è una strada che si apre verso il futuro e chissà, verso la gloria.

Riconoscimenti Speciali

La serata sarà contrassegnata dall’assegnazione di riconoscimenti per quei piloti che hanno onorato la Toscana nelle competizioni regionali e nazionali. Saranno celebrati coloro che hanno rappresentato la regione al Trofeo delle Regioni Morresi e Femminile MX oltre che al Trofeo delle Regioni MX Epoca.

Conclusioni

L'evento promette di essere come sempre un'occasione emozionante e carica di adrenalina, in cui la comunità motociclistica si riunirà per celebrare i suoi campioni e incoraggiare le nuove generazioni. Non perdete l'opportunità di essere parte di questa magnifica festa del motocross toscano.

L’appuntamento è al crossdromo "Santa Barbara" il prossimo sabato 18 novembre per una serata di vittorie, emozioni e passione per le due ruote fuoristradistiche.

Fonte: Moto Club Pellicorse