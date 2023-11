Alluvione in Toscana, per l'83% dei nostri lettori eventi evitabili con più pulizia e gestione dei fiumi

Per l'83% dei nostri lettori eventi alluvionali come quelli accaduti tra il 2 e il 4 novembre in Toscana sono evitabili con una migliore "pulizia e gestione dei fiumi". È questo il risultato del sondaggio settimanale di gonews.it, nella quale avevamo chiesto ai lettori cosa fare in futuro per evitare danni del genere. Per l'11% è invece "impossibile fare qualcosa, eventi complessi e imprevedibili", mentre solo il 4% ritiene che servano "allerte meteo più tempestive"