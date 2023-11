Droga in auto e a casa, un arresto nel Pisano

Un arresto dei carabinieri nel Pisano. A La Bufalina, vicino Vecchiano, una persona alla guida di un'auto è stata trovata con 175 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e 15.900 euro in contati. La perquisizione è continuata a casa dell'uomo, dove i militari hanno trovato un chilo di cocaina, quattrocento grammi di hashish e altri 8.500 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento. I carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere a Pisa.