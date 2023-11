Gioco d'azzardo, a Peccioli una giornata di formazione per proteggere i più ddeboli

‘Azzardo: reti di protezione per l’individuo e per le comunità locali’ è questo il titolo della giornata di formazione organizzata per venerdì 17 novembre dal Coordinamento Nazionale dei Gruppi per Giocatori d’Azzardo CONAGGA in occasione del XXIV Convegno nazionale, presso la sede dell’Incubatore d’Impresa, via Boccioni 2 a Peccioli, tra le 9 e le 16.30.

Mentre in Italia l’onda lunga del fenomeno “scommesse illegali” di calciatori professionisti rischia di scadere in una minimalizzazione di un problema ben più vasto e diffuso tra le cosiddette “persone normali” – spiegano gli organizzatori - e contestualmente il Consiglio dei Ministri valuta il decreto attuativo della Delega Fiscale continuando a proporre l’illusoria ed ampiamente confutata equivalenza “gioco d’azzardo legale = gioco d’azzardo che non crea problematiche” senza far riferimento ai fattori protettivi rivolti soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, siamo fermamente convinti che sia indifferibile creare spazi di confronto tra chi, nei vari territori, vive le complicazioni patologiche che affliggono molti individui e molte famiglie e dar loro voce.

Purtroppo, il corso degli eventi legati alla diffusione delle pratiche di azzardo che registra un volume di soldi veicolati nei vari canali sempre più crescente a fronte di una povertà totale che

annovera, nel Paese, circa 6 milioni di individui, continua a creare degenerazioni di carattere sociale, economico e criminali.

Di fronte a questo quadro così infausto e nel tentativo di creare un focus sui fattori protettivi delle varie comunità, la cooperativa il Cammino onlus, si è fatta promotrice dell’organizzazione di questo appuntamento patrocinato da SDS Valdera – Alta Val di Cecina e dal Comune di Peccioli.

Nel corso della giornata sono previsti, tra gli altri, interventi da parte di personalità di alto profilo come quello dell’On. Stefano Vaccari, componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati da anni impegnato sul tema, di don Armando Zappolini, Portavoce nazionale della Campagna Mettiamoci in gioco e Direttore Caritas di San Miniato e di referenti nazionali di enti e associazioni che attivi nella lotta ai rischi azzardo-correlati.

L'evento sarà preceduto nella giornata di oggi alle 21.15 all'Art hotel Porta Valdera di via de Chirico la presentazione del libro di Filippo Torrigiani 'Silenzi e distrazioni. Dieci cose di cui non si parla', dedicato alle distorsioni dell'azzardo. Sarà presente l'autore. Modera Denise Amerini, referente dei comitati territoriali della campagna nazionale Mettiamoci in gioco.

Per iscrizioni, accedere al link:

https://docs.google.com/forms/d/1pcvVSpBO_3Ll0NscPsUKVAHne2ThZ1VHEEEMZ5NF3S8/edit