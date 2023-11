Incidente di caccia per un 84enne, da Montaione a Careggi per una ferita al braccio

Un 84enne si sarebbe ferito in un incidente di caccia questa mattina nei boschi di Montaione. L'allarme al 118 è giunto alle 11.30. Pare che sia partito un colpo dal suo fucile al braccio mentre l'uomo stava scavalcando un ramo caduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato il recupero dal bosco fino all'area in cui sostava l'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino. Da lì è stato portato all'elisoccorso Pegaso, che è atterrato in una zona più accessibile, per poi volare al Cto dell'ospedale Careggi di Firenze con un codice di emergenza colore giallo. Poco distante un altro fatto di cronaca era accaduto: un cercatore di funghi 60enne è morto a Gambassi Terme per cause naturali.