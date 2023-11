Studenti in protesta al Cattaneo: dai distributori alle attività extrascolastiche, tutte le motivazioni

Protesta fuori dai cancelli dell'It Cattaneo di San Miniato questa mattina dalle 8 da parte degli studenti e delle studentesse. Le richieste sono molteplici, riportate da un comunicato dei rappresentanti d'istituto: vanno dai termosifoni non accesi per problemi alla caldaia e per "un ritardo nella richiesta alla provincia", alla chiusura del giardino della biodiversità, dalla rimozione dei distributori di snack alla chiusura del parcheggio vicino la scuola per i lavori alla facciata e alle aule, per poi passare al mancato avvio delle attività extrascolastiche di mentoring e della mensa scolastica. Anche la logistica con il cambio di aula per le classi prime e la mancata comunicazione tra studenti e dirigenza scolastica, rappresentata da Salvatore Picerno, sono considerate questioni non di secondo piano. La protesta pacifica ha un motto: "Questo che viviamo al giorno d’oggi non è il Cattaneo al quale siamo abituati e l’unico modo per provare a sistemare le cose è far capire al preside la nostra idea".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO