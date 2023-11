Violenza sulle donne, anche Unifi nella campagna “Posto occupato”

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, l’Università di Firenze aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Posto occupato”. In alcune aule, nelle biblioteche e nel rettorato un posto - simbolicamente occupato da un poster di colore rosso e bianco - sarà riservato a una donna vittima di femminicidio che avrebbe potuto o voluto essere lì.

Per contribuire ad alimentare l’iniziativa, l’Ateneo ha lanciato oggi una call sui canali social universitari rivolta alla comunità universitaria. Ciascuno è invitato a scattarsi una foto accanto a uno dei posti occupati e a pubblicarla sui propri profili social utilizzando gli hashtag #UnifiPostoOccupato #PostoOccupato e menzionando gli account dell’Ateneo.

Fino al 25 novembre alcune delle foto saranno condivise dai canali social di Ateneo. Le immagini raccolte saranno poi inviate all’indirizzo occupato@postoccupato.org come previsto dai promotori della campagna.

Nel dettaglio, i poster di “Posto occupato” sono già collocati presso:

. Campus delle Scienze Sociali, via delle Pandette, 9 – edificio D6 aula 018

· Campus di Sesto Fiorentino, via Giovanni Sansone - aula 38 piano terra BLOCCO AULE

· Campus Morgagni, viale Morgagni 40/42 - aula 01 piano terra

· Santa Verdiana, piazza Lorenzo Ghiberti, 27 - aula 19 primo piano

· Plesso Capponi, via Gino Capponi, 9 - aula 8 piano terra

· Plesso Via Laura, via Laura, 48 - aula 210 secondo piano

· Plesso Torretta, via della Torretta, 16 - aula 12 piano terra

· Design Campus di Calenzano, via Sandro Pertini, 93 - aula 10 secondo piano

· Polo universitario di Prato, piazza Giovanni Ciardi, 25 - aula 138 e sala biblioteca

· Biblioteca biomedica, largo Brambilla, 3 - Sala G piano terra

· Biblioteca di Sesto, via Bernardini, 6 - primo piano del BLOCCO AULE

· Biblioteca delle Scienze Sociali, via delle Pandette, 2 - Edificio D10, postazione con pc sala lettura piano terra

· Biblioteca di Scienze Tecnologiche, Agraria, piazzale delle Cascine, 18 - sala lettura piano terra

· Biblioteca di Scienze Tecnologiche, Architettura, via Micheli 2, sala lettura piano terra

· Biblioteca Umanistica, Piazza Brunelleschi 3/4, sala di italianistica, primo piano

I poster sono anche disponibili presso le portinerie dei plessi dove potranno essere ritirati e riconsegnati o scaricati in autonomia collegandosi al sito https://postoccupato.org/ per scattare foto in postazioni diverse da quelle già predisposte anche fuori dal contesto universitario.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di un più ampio calendario di iniziative ed eventi proposti dall’Ateneo in occasione della ricorrenza internazionale che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito Unifi.