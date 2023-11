Alluvione, i sindaci della provincia di Prato scrivono alla Meloni: "5 milioni sono insufficienti"

I sindaci della provincia di Prato, a seguito della rovinosa alluvione del 2 novembre scorso, hanno scritto una lettera a firma congiunta alla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per esprimere tutta la loro preoccupazione per la fase del ripristino dei danni e la messa in sicurezza del territorio e chiedono un impegno finanziario consistente per favorire la ripresa.

Per il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che scrive anche nella sua veste di presidente della Provincia di Prato, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, Primo Bosi, sindaco di Vaiano, Giovanni Morganiti, sindaco di Vernio, Guglielmo Bongiorno, sindaco di Cantagallo, Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano e Riccardo Palandri, sindaco di Poggio a Caiano, la copertura finanziaria, indicata nell'art. 9 dell'Ordinanza del Consiglio dei Ministri, fissata in euro 5 milioni, risulta "purtroppo, inadeguata a fronteggiare i danni ingenti subiti dal nostro territorio: il ripristino, la messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale e degli edifici pubblici. La somma attuale si rivela insufficiente a garantire l'incolumità pubblica e la ripresa delle normali attività". Nella lettera i sindaci fanno presente alla Meloni che i Comuni hanno dovuto anticipare le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle somme urgenze, tenuto conto della limitata disponibilità di finanziamenti fino ad oggi messi a disposizione. "Questa situazione, oltre a mettere a dura prova le risorse locali, rischia di creare ulteriori problematiche sul territorio - scrivono i sindaci che chiedono con forza un cospicuo aumento dei finanziamenti - per dare copertura in modo certo a tutte le somme urgenze attivate e in corso di attivazione e per dare una risposta adeguata all'emergenza e mitigare gli impatti devastanti sui nostri cittadini e sul nostro territorio". I sindaci della provincia di Prato chiedono, dunque, con forza al governo di stanziare maggiori risorse per aiutare i territori a rialzarsi.

Fonte: Ufficio stampa