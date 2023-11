Empoli Città del Natale 2024 tra principesse e supereroi: il programma completo

Torna, dopo il successo dello scorso anno, ‘Empoli città del Natale’, l’attesa kermesse che dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, renderà la cittadina toscana un punto di riferimento delle festività invernali. Domani, dalle 15 comincerà l'animazione in piazza della Vittoria in vista dell'inaugurazione. Con Radio Lady 97.7 sarà possibile sentire le migliori voci in campo della Nazionale Italiana Cantanti, impegnata al Castellani per la partita solidale Metti in Campo il Cuore con il Movimento Shalom. Dalle 17.30 poi l'inaugurazione con l'accensione dell'albero di Natale di piazza della Vittoria, per poi spostarsi alle 18 in piazza Farinata con l'accensione della mega installazione, le proiezioni sui palazzi storici e l'immancabile nevicata.

Vediamo adesso il programma di Empoli Città del Natale, punto per punto.

Empoli Città del Natale 2024, il focus

LE PIAZZE - La ghianda luminosa più grande d’Italia trasloca in piazza don Minzoni, luogo strategico della città, di fronte alla stazione ferroviaria. Empoli città del Natale saluterà i numerosi visitatori che arriveranno a in città con il treno nel migliore dei modi. Nella storica piazza Farinata (o dei leoni) sarà posizionata una nuova installazione luminosa creata e disegnata appositamente per il progetto di ‘Empoli città del Natale’: due mani che formano un cuore.



Altra novità piena di luce sarà il pianoforte a led dedicato a Ferruccio Busoni, che verrà posizionato in piazza della Vittoria, proprio in corrispondenza della dimora storica del pianista e compositore empolese. La Casa Museo del Busoni sarà visitabile su prenotazione durante tutto il periodo natalizio.



PROIEZIONI - Le proiezioni architetturali ad Empoli costituiranno un'occasione per riflettere, tramite l'emozione della luce, sui valori universali del dono e della gratuità. Da qui il tema di "Un dono di luce" che sarà narrato e condiviso tramite la valorizzazione dei prospetti con ricercate tessiture luminose proiettate che richiamano raffinate texture di carte regalo.



REGNO DI BABBO NATALE - Una esperienza indimenticabile per i bambini che potranno immergersi nel magico di Babbo Natale attraverso un percorso che prevede diverse ambientazioni. Si parte con il Polo Nord, un simpatico orso polare racconterà una simpatica avventura che terminerà in una vera e propria nevicata. Si prosegue attraverso il Bosco incantato dove ad attendere i giovani visitatori ci saranno le renne di Babbo Natale. Il percorso prosegue con la visita all’Ufficio Postale degli Elfi dove sarà possibile scrivere la letterina dei desideri con lo speciale timbro degli aiutanti di Babbo Natale. Ultima tappa nella più classica delle ambientazioni: la foto di rito con Santa Claus sulla magica poltrona di velluto rosso.



TEMA GREEN E SOSTENIBILITÀ - Le installazioni luminose saranno temporizzate e dotate di tecnologie di ultima generazione che consentiranno di abbattere il consumo di energia. Inoltre, la confermatissima “Casa delle Mascotte” di piazza della Vittoria, interamente costruita in legno e materiali naturali, sarà il luogo in cui i giovani visitatori potranno imparare giocando come riciclare correttamente i rifiuti. Ad ogni partecipante verrà proposto un percorso divertente in cui verrà simulato il conferimento di alcuni rifiuti all’interno dei contenitori della raccolta differenziata. A tutti i giovani partecipanti che termineranno il gioco verrà conferito il badge e l’attestato del “buon riciclatore” insieme ad una foto ricordo. Tra le Mascotte presenti troveremo Peppa Pig, Super Mario, Frozen, Pinocchio, i Paw Patrol e molti altri.



CASA DELLE PRINCIPESSE E DEI SUPEREROI - Novità assoluta 2023. Un’ attrazione tutta nuova dove i bambini potranno dedicarsi ad attività laboratoriali in compagnia dei loro idoli delle più famose fiabe e cartoni animati. Ci saranno Batman e Spiderman per i maschi e tante principesse delle fiabe per le femmine. Per i più intraprendenti un truccabimbi dipingerà i volti di grandi e piccini. La Casa delle Principesse e dei Supereroi sarà aperta tutti i sabati, domeniche e festivi dalle 15.30 alle 19.30



PARATA DI NATALE - Novità assoluta 2023. Empolino, la mascotte ufficiale del Natale, insieme ai sui aiutanti e ad una allegra banda di musicisti sarà il protagonista delle parate in centro. Una allegra incursione musicale per le vie del centro con partenza da piazza della Vittoria, tutte le domeniche e i festivi alle 17.15 e alle 18.30. Empolino avrà anche il sostegno della sua fidanzata, Stella, che lo seguirà durante le parate.



MUSICAL DI NATALE - Nuova location per uno degli spettacoli più graditi della passata edizione. Il musical dei più famosi cartoni animati si troverà presso il teatro Il Momento in via del Giglio, traslocando dal Palazzo delle Esposizioni. Aperture e orari sul sito e sulle pagine social.

Le dichiarazioni

L’evento, ha evidenziato la sindaca di Empoli Brenda Barnini, "cresce ogni anno nei numeri e nella capacità di far arrivare nella nostra città migliaia di persone in poche settimane”. “Si tratta – ha aggiunto – di un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato perché l’amministrazione comunale sostiene attivamente questo evento come sostegno indiretto alle attività commerciali del centro storico. Sono sicura che questo grande appuntamento che abbiamo saputo far nascere e crescere in questi anni diventerà sempre più un punto di riferimento nazionale".



Del grande impegno profuso per realizzare la manifestazione ha parlato Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli e responsabile eventi dell’Associazione Centro Storico Empoli, in cui confluiscono le oltre 300 attività oggi presenti in centro.

"Empoli Città del Natale – ha affermato - è diventata realtà grazie all’impegno dell’Associazione per il centro storico di Empoli che, insieme all’amministrazione comunale, alle associazioni di categoria e altri soggetti istituzionali, ha creduto in un progetto ambizioso. Un centro vissuto è infatti attrattivo per gli investimenti esterni, diventa luogo di socialità e rappresenta al tempo stesso un presidio di sicurezza. Il Natale a Empoli rappresenta un modo nuovo di pensare all’intrattenimento natalizio, un format a misura di città che piace a grandi e piccini. Un’esperienza unica che già da qualche anno ci colloca tra le mete turistiche più innovative e ricercate. Una sfida per il futuro? Vorremmo continuare a battere i record di presenze, questa volta puntiamo a raggiungere il milione di visitatori".



"Su impulso degli imprenditori del centro storico e col sostegno di un’amministrazione comunale lungimirante - ha commentato il presidente dell’Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo – il Natale di Empoli è diventato una proposta sempre più attrattiva che per un mese regala numeri importanti di persone che scelgono Empoli per trascorrere qualche ora in serenità e che rappresentano un vero e proprio ossigeno per le attività produttive in un periodo non semplice. Avanti così per questa edizione e per altre edizioni future sempre all’insegna della collaborazione per il bene di Empoli".



Un’iniziativa, ha sottolineato il consigliere regionale Enrico Sostegni, "nata dai commercianti e che negli anni è diventata meta turistica anche per i visitatori provenienti da fuori Regione. Un'occasione unica per vivere il Natale in modo speciale, regalando a coloro che vengono a Empoli una città ancor più magica durante le festività".