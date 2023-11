Istituto Checchi, al via gli open day a Fucecchio

Per guidare e sostenere i ragazzi di terza media nella scelta della scuola superiore, l'istituto "Arturo Checchi" di Fucecchio promuove un percorso di orientamento che si articola in sei giornate di open day. Il primo appuntamento è in programma domani, sabato 18 novembre, con studenti e docenti pronti ad accogliere i ragazzi e le famiglie a partire dalle ore 15.30, con attività laboratoriali e tour della scuola che andranno avanti fino alle 19. Sarà possibile visitare tutte le tre sedi dell'istituto presenti in via Padre Checchi, piazza Vittorio Veneto e viale Gramsci. I successivi appuntamenti saranno giovedì 23 novembre (ore 17-19), sabato 2 dicembre (ore 15.30-19), mercoledì 6 dicembre (ore 17-19), sabato 16 dicembre (ore 15.30-19) e sabato 13 gennaio (ore 15.30-19).

E' gradita la prenotazione sul sito www.istitutochecchi.edu.it, sezione Orientamento. Maggiori informazioni al numero 0571 20889 o via mail all'indirizzo orientamento@istitutochecchi.edu.it.

"Invitiamo le alunne e gli alunni a venire a visitare la nostra scuola superiore - dicono la dirigente scolastica professoressa Genny Pellitteri e la vicesindaca Emma Donnini - e ad ascoltare le proposte didattiche che verranno presentate dai docenti e dagli studenti. L'augurio che rivolgiamo a ogni studente è quello di fare una scelta consapevole".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa