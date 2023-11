Successo per l'avvio della stagione teatrale a Certaldo

È iniziata ieri la stagione teatrale di Certaldo con l'anteprima regionale di "D.E.O. Ex Macchina – Olivetti un'occasione scippata" di e con Antonio Cornacchione, accolto con applausi e risate dal pubblico presente.

L'opera ha raccontato l'innovazione, l'etica e la multiculturalità che hanno caratterizzato l'azienda Olivetti negli anni Cinquanta, un periodo segnato da creatività e visione, in cui menti brillanti da ogni parte del mondo hanno trovato spazio, contribuendo a portare l'elettronica italiana alla competizione mondiale.

Al di là di essere un tributo alla D.E.O., la divisione elettronica della Olivetti, lo spettacolo è soprattutto una riflessione sulla storia dell’industria italiana e sulle sfide affrontate dall’azienda nel corso del suo percorso.

"Il teatro sta diventando qualcosa di tradizionale e importante all'interno della nostra comunità - ha spiegato durante la serata il sindaco Giacomo Cucini -. Invito i cittadini e le cittadine a continuare a partecipare, perché i risultati positivi della stagione teatrale sono merito delle persone che riempiono le nostre sale. Vorrei ringraziare di cuore il gestore Mario Lorini e il direttore artistico Luca Losi per l’impegno straordinario nel mettere in piedi una stagione teatrale ricca di ironia e comicità intelligente, con storie che ci fanno riflettere su temi importanti e reali”.

L’assessora alla cultura Clara Confronti ha ricordato nei saluti i prossimi appuntamenti. Il 28 novembre il palcoscenico accoglierà "Amarsi", uno spettacolo di danza e recitazione in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, realizzato dall'Accademia della Danza in collaborazione con SPI CGIL Certaldo, Auser Certaldo, Centro Aiuto Donna Lilith, ANPI Certaldo, Croce Rossa Italiana Comitato di Certaldo e Forum Permanente delle Donne, il cui ricavato sarà devoluto al Centro Aiuto Donna Lilith. Il 5 dicembre la compagnia di teatro amatoriale Porta al Sole si esibirà con una rappresentazione che promette di intrattenere e coinvolgere il pubblico. Ancora una volta, l'evento avrà un significato più ampio, poiché il ricavato della serata sarà destinato all'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di Certaldo.

La stagione teatrale congiunta, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, proseguirà poi al Teatro Boccaccio con Ascanio Celestini, Fabrizio Bentivoglio, Katia Beni e Benedetta Giuntini e Caterina Guzzanti. Per informazioni e biglietti è possibile contattare il teatro al numero 0571 664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa