Uffizi esempio europeo, Schmidt ne parla a Atene

"Le Gallerie degli Uffizi come esempio europeo": a parlarne, nell'ambito del prestigioso forum internazionale sul turismo in corso ad Atene 'Greece Talks' è stato il direttore del celebre museo fiorentino, Eike Schmidt. Schmidt, unico rappresentante di un'istituzione al di fuori della Grecia invitato ad intervenire al forum - al quale hanno preso parte anche il Primo Ministro della Grecia, Kiriakos Mitsotakis, il ministro dell'Economia Kostis Hatzidakis e quello del Turismo Olga Kefalogianni - ha anche partecipato a un dialogo con la direttrice del Museo Nazionale Archeologico di Atene, Anna Vassiliki Karapanagiotou, su "L'importanza della cultura per il turismo", nell'ambito della conferenza "Il ruolo del turismo per il futuro della Grecia".

Fonte: Ufficio Stampa