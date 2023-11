A Murlo continuano le ricerche per l'uomo disperso nei boschi

Proseguono dalla notte le ricerche di un cercatore di funghi disperso nella zona di Murlo (Siena), in località La Befa.

L'uomo era uscito a cercare funghi ieri quando a fine pomeriggio ha chiamato i parenti dicendo di aver avuto un problema alla macchina e di essere bloccato. Il suo telefono ha poi smesso di essere raggiungibile e di lui si sono perse le tracce.

Sul posto una squadra di tecnici della stazione Monte Amiata del Soccorso Alpino, insieme a carabinieri e vigili del Fuoco. Sono state battute varie zone ma con esito negativo. Nella notte è stato attivato anche un elicottero dell'Aeronautica Militare da Cervia, tramite il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara).

L'elicottero Sar (Search and Rescue), equipaggiato di tecnologie per la ricerca in notturna e per l'individuazione del segnale dei cellulari, ha sorvolato la zona ma senza esito. Le ricerche stanno andando avanti via terra anche oggi.