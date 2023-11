Donna dispersa in bosco: grazie al GPS rintracciata nell'arco di un ora e portata in salvo

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Borgo San Lorenzo, sono intervenute ieri ore 19:45 di ieri sera nel comune di Barberino di Mugello in zona Aglio sulla viabilità esterna, per la ricerca di una donna dispersa in zona impervia.

Due conoscenti si trovavano nel bosco alla ricerca di funghi quando ad un certo punto si sono separati. L’uomo ha fatto rientro, mentre la donna di 69 anni, non conoscendo bene la zona, ha perso l'orientamento.

L’uomo ha subito allertato i soccorsi attivando i carabinieri per segnalare l’accaduto.

I vigili del fuoco, dopo aver contattato la donna al telefono cellulare, le hanno chiesto di comporre immediatamente il numero di emergenza allertando contemporaneamente il referente del NUE per anticipare la chiamata della donna. Questo ha permesso di recuperare la posizione “AML”, una tecnologia che consente di identificare la posizione e localizzare lo smartphone in maniera automatica e precisa.

Immediati immediatamente squadre dei soccorsi che dopo circa un'ora di cammino hanno raggiunto la posizione GPS trovando la dispersa.

La donna, in buone condizioni di salute, è stata accompagnata in un luogo sicuro dove ha ricevuto il controllo da parte del personale sanitario, prima del rientro presso la propria abitazione. Sul posto carabinieri e personale sanitario del 118.