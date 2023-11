Indicente nella notte sull’Aurelia. Ritiro della patente e sequestro del mezzo per l’automobilista trovato in stato di ebbrezza

Incidente tra due vetture nella notte sulla SS1 Aurelia. La volante della questura di Pisa ha accertato che il sinistro è stato causato da un 43enne residente a Massa che stava guidando in direzione Pisa. Quest’ultimo avrebbe perso il controllo dell’auto sbandando su un cordolo e impattando violentemente contro altra auto ferma allo stop dell'intersezione stradale facendo così ribaltare quest’ ultimo veicolo.

L’ autore dell’incidente, a seguito dell'impatto, ha tentato di allontanarsi dalla scena, tra i campi adiacenti ma è stato subito intercettato e bloccato dai poliziotti. Sottoposto ad alcoltest, i valori sono risultati di circa il quadruplo rispetto al limite consentito dalla legge.

È scattata subito la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con la duplice aggravante di avere provocato il sinistro e di avere omesso i soccorsi. I poliziotti hanno anche proceduto al ritiro della patente di guida e a porre il veicolo sotto sequestro.

L'altro conducente, un 30enne residente a Massarosa, è risultato apparentemente illeso e fatto accompagnare a scopo cautelativo al Pronto soccorso per accertamenti.