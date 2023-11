Rubano cosmetici dal supermercato: scatta l’arresto per furto aggravato per due donne

Sono state arrestate ieri sera dai carabinieri di Castiglion Fiorentino per furto aggravato in concorso due donne, entrambe gravate da precedenti con la polizia, che hanno destato il sospetto di un carabiniere fuori servizio.

Lui era libero dal servizio, le due donne invece si aggiravano in maniera sospetta lungo la strada statale SR71. È questo che ha fatto insospettire il militare, che ha richieste l’intervento di una pattuglia per effettuare un controllo, non appena le due donne hanno raggiunto la stazione ferroviaria.

Il controllo ha confermato i sospetti: sono stati infatti rinvenute numerose confezioni di cosmetici, per un totale di 31 flaconi dal valore di 250 euro, che le donne avevano rubato in un supermercato poco lontano.

Arrestate in flagranza di reato e una volta avvertita l’autorità giudiziaria aretina, la refurtiva è stata riconsegnata al gestore del centro commerciale derubato.