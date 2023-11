Uomo agli arresti domiciliari minaccia il proprietario di un bar: intervengono le forze dell'ordine

È stato arrestato dai carabinieri di Venturina Terme, un 33enne cittadino dell’Est Europa per minaccia e violazione degli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

L’uomo, un operaio 33enne con precedenti di polizia, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché accusato di aver commesso reati contro la persona ed il patrimonio.

Tra gli obblighi da rispettare, quella di non spostarsi dal luogo di dimora, senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’Autorità di PS.

L’uomo invece, si è allontanato dal luogo di detenzione andando in un bar del centro di Venturina. Visto il proprietario del bar e del figlio convivente, li ha minacciati ripetutamente di morte, ritenendoli responsabili dell'arresto per cui si trova tutt’ora agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per minacce ed evasione.

L’Autorità Giudiziaria titolare, nella valutazione del caso, potrebbe inasprire la misura fino a disporre l’accompagnamento in carcere.