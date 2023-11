Due dispersi tra Arezzo e Siena: ritrovati nella notte dai vigili del fuoco

I comandi toscani dei vigili del fuoco sono stati impegnati anche ieri notte, nella ricerca di persone disperse.

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, sono intervenuti ieri a partire dalle ore 16.45 circa, per la ricerca di una donna dispersa a Caprese Michelangelo.

Sul posto anche un UCL (Unità di Comando Locale), personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l'elicottero Drago del nucleo vigili del fuoco di Arezzo.

La donna è stata ritrovata in buone condizioni di salute intorno alle ore 23.00 di ieri sera. Presenti anche carabinieri, soccorso Alpino e personale sanitario del 118.

I vigili del fuoco del comando di Siena sono invece intervenuti a partire dalle ore 17.00 di ieri, per la ricerca di una donna dispersa in località Monastero ďOmbrone nel Comune di Castelnuovo Berardenga.

La donna, che si trovava in compagnia del marito per la ricerca di funghi, è stata individuata e recuperata dal personale intorno alle ore 23.00 in buone condizioni di salute. Presente anche il personale sanitario del 118 e i carabinieri.