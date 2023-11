I noir firmati Mondadori arrivano a Pietrasanta per festeggiare i 94 anni

La collana dei Gialli Mondadori festeggia 94 anni e la celebre casa editrice le rende omaggio a Pietrasanta, con una tre giorni di eventi e una mostra. Dal 24 al 26 novembre la “Piccola Atene” della Versilia diventa così capitale di uno dei generi letterari più amati, ospitando all'interno del Chiostro di Sant’Agostino la prima edizione del “Festival del Giallo”.

“Possiamo dire che, con questo appuntamento più che prestigioso – commenta il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti – giunge al culmine quel percorso di accreditamento che abbiamo intrapreso anche per l'arte della scrittura e, soprattutto, per la diffusione della buona pratica del leggere. Siamo partiti, attraverso la nostra biblioteca comunale, dal “Patto della lettura” e il riconoscimento ministeriale di “Città che legge”; a giugno il festival letterario “Parole ad Arte”, con autori e grandi case editrici che hanno curato, in piazza Duomo, letture e presentazioni. Oggi, grazie all'iniziativa di Nadia Focile, responsabile eventi del Gruppo Mondadori e al lavoro dei nostri uffici cultura e turismo, accogliamo il “Festival del Giallo Mondadori”: un focus d'eccellenza su uno dei più apprezzati generi letterari di sempre ma, soprattutto, il punto di valore, per Pietrasanta, di essere stata scelta da chi, come Mondadori, ne ha fatto un marchio di fabbrica nel mondo”.

Ad aprire il Festival, venerdì 24 novembre nella sala del Capitolo, all'interno del Chiostro di Sant'Agostino, sarà la Mostra del Giallo Mondadori che ripercorrerà tutte le tappe salienti della crescita della collana. Dall'esordio nel 1929, quando apparve in libreria “La strana morte del signor Benson” di Van Dine, passando per Agatha Christie con Hercule Poirot e Miss Marple, Erle Stanley Gardner con Perry Mason, Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes; poi l'approdo in edicola, la nascita dei “Gialli economici Mondadori” che resero sempre più noti e popolari autori, trame e personaggi, l'esperienza de “Il giallo dei ragazzi” e l'evoluzione grafica delle stesse copertine. Le riproduzioni delle prime quattro de “I libri gialli” (il nome della collana cambierà solo nel 1946) saranno, infatti, fra i pezzi più pregiati della mostra che verrà inaugurata alle 18 dal sindaco Giovannetti e del curatore Franco Forte. L'esposizione resterà in città fino al 7 gennaio 2024, aperta con ingresso libero e gratuito da martedì a venerdì, in orario 16-19, sabato, domenica e festivi anche la mattina, dalle 10 alle 13.

Ricco il calendario di incontri che vedranno protagonisti i maggiori autori contemporanei di romanzi polizieschi, un genere letterario che solo in Italia viene identificato con un “colore”: Maria Elisa Aloisi, Francesco Caringella, Gian Mauro Costa, Piero d'Ettorre, Dario Ferrari, Franco Forte, Diego Lama, Carlo Lucarelli, Loriano Macchiavelli, Antonio Manzini, Stefano Nazzi, Ben Pastor, Alessandro Perissinotto, Lavinia Petti, Piergiorgio Pulixi, Paolo Roversi, Sara Vallefuoco, Valerio Varesi, Natasha Stefanenko, Nora Venturini.

