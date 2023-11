Il pecciolese Fantazzini porta a casa la medagli d’argento della Coppa del Mondo nel bob

La medaglia di argento della Coppa del Mondo nel bob a 4 arriva finalmente a Peccioli. Eric Fantazzini entra nella storia e nel mondiale a Yanqing, in Cina, il testimonial del Comune di Peccioli e della sua comunità nel mondo sportivo, conquista con la nazionale italiana una storica medaglia d'argento.

A bordo del suo bob rosso, che sulla livrea porta con orgoglio il logo dei pecciolesi, dopo il sesto ottimo posto della prima gara di ieri, il team composto dal pilota Patrick Baumgartner, dagli interni Eric Fantazzini, Robert Mircea e dal frenatore Lorenzo Bilotti, ha conquistato un meraviglioso secondo posto.

Per la delegazione italiana, che aveva registrato l'ultimo podio specialità nel 2011, una doppia soddisfazione.

"Un risultato che ci riempie di orgoglio e ci fa ben sperare per l'avvicinamento alle Olimpiadi di MilanoCortina2026, visto che Fantazzini e il Team Italia si sono inseriti in mezzo a dei veri fenomeni della categoria - spiega il comune di Peccioli in un post social - come i tedeschi Johannes Lochner e Francesco Friedrich. Bravo Eric"