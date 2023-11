Inaugurata a Bientina la nuova area sgambatura cani: uno spazio situato in via Vasco Cai interamente dedicato la benessere canino.

Il 18 novembre è stato inaugurato lo spazio verde attrezzato per gli amici a quattro zampe del comune. un luogo protetto dove i proprietari di cani potranno trascorrere del tempo con i loro animali dalle 07:00 alle 22:00. L'area verrà è provvista di recinzione, tavolo, panchina, fontanella d’acqua e cestini e tutti i comfort per trascorrere delle ore spensierate all'aia aperta in totale sicurezza.

“Come Amministrazione avevamo nel nostro programma la realizzazione di un’area di sgambatura - dichiara la consigliera con delega allo sport Alessandra Castelli - i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di fare attività fisica proprio come le persone ed è davvero importante che sul territorio sia presente uno spazio a loro dedicato. Per la collocazione dell’area, abbiamo tenuto conto di diversi fattori: volevamo un posto che fosse facilmente raggiungibile, che avesse dei posteggi esistenti, ma che al tempo stesso non fosse troppo vicina alle abitazioni private”.

“Bientina è circondata da ampi e bellissimi spazi di campagna e collinari – afferma il sindaco Dario Carmassi – e questo rende possibile fare delle bellissime passeggiate con i propri cani. Nonostante ciò, abbiamo percepito l’importanza di creare uno spazio dedicato proprio ai nostri fedeli amici che fosse più vicino al centro, sicuro e gestito con un regolamento molto preciso. Questa è la prima area di sgambatura per Bientina, ma ci immaginiamo nel futuro una distribuzione di queste strutture in varie zone del nostro Comune, così da consentire a quanti più proprietari possibili di portare fuori i loro animali in piena sicurezza, anche quando il tempo a disposizione è poco”.

Sul sito del Comune di Bientina è consultabile il regolamento, visionabile anche tramite QR Code posto sul cartello all’entrata dell’area.