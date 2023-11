Marky, batterista dei Ramones, compra casa a Castiglion Fiorentino

Ormai i toscani ci sono quasi abituati a veder passeggiare tra i propri borghi rockstar di oltre oceano che decidono di comprare una casa immersa nelle verdi colline.

Chissà se gli abitanti di Castiglion Fiorentino si abitueranno a veder camminare tra le proprie strade Marky Ramone, iconico batterista della punk band newyorkese Ramones.

Marky, alias Mark Steven Bell, sarebbe rimasto affascinato da un angolo nel centro storico della cittadina aretina: uno scorcio ricco di fasciano e suggestione immerso nel fitto reticolo di stradine

Il leggendario batterista del gruppo che ha rivoluzionato il punk tra il 1974 e il 1996 ha scelto il centro della Valdichiana aretina per comprare casa in Italia. Il primo incontro tra l'artista americano e Castiglion Fiorentino risale al 2021 quando Marky partecipò all'iniziativa musicale organizzata dj Ringo sulla Torre del Cassero in memoria di Chiara Meoni, figlia dell'indimenticato campione della Dakar Fabrizio Meoni appena scomparsa.

In quell'occasione per Marky Ramone fu un vero colpo di fulmine che insieme alla moglie iniziarono subito la ricerca della casa perfetta. "Prima ha fatto il turista a Castiglion Fiorentino - afferma il sindaco Mario Agnelli - e ora il batterista americano è tornato a Castiglion Fiorentino ma nella sua nuova casa. Si è innamorato della qualità della vita che ha trovato qui. Ora è in tournée ma presto tornerà per godersi un po' di relax".