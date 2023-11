Montagnano vince per 0-1 la decima gara in promozione contro Subbiano

Prosegue il momento negativo del Subbiano che non riesce a prendere punti dalla gara interna contro il Montagnano, il quale riesce a vincere grazie alla rete messa a segno al quindicesimo della ripresa da Romanò. In una partita con poche emozioni, la formazione ospite è stata più cinica e determinata a raggiungere la posta in palio. Il primo squillo della partita è arrivato solo al 18’ del primo tempo con una punizione calciata da Sereni, respinta a terra da Scarpelli.

Nell’altro lato il primo tiro avviene al 27’ attraverso un altro calcio da fermo, in questo caso di Gregori, ma la conclusione termina sul fondo. Poi, è Cappelli a provarci da fuori, palla centrale. Nella prima frazione il fulcro del gioco si tiene molto a centrocampo: questo comporta a limitare le due squadre nella creazione di occasioni pericolose. Infatti, il primo tempo si chiude con il risultato di perfetta parità. Nella ripresa non cambia il filo conduttore dell’incontro, avaro per lo più di emozioni.

Al 15’ in un’incertezza durante la quale il Subbiano perde palla, la squadra ospite riesce a segnare e a portarsi in vantaggio con Romanò, da pochi passi. La reazione dei padroni di casa è arrivata soltanto da calci piazzati – corner, punizioni – senza però sortire nessun tipo di effetto, concedendo al triplice fischio i tre punti al Montagnano.

TABELLINO

MM SUBBIANO - MONTAGNANO = 0-1

RETI: 15’st. Romanò (Montagnano)

M.M. SUBBIANO: Lancini; Orlandini, Poggesi, Sereni, Gisti, Bidini, Nocentini, Panzieri, De Simone, Cappelli, Falsini. A disposizione: Bulgarelli, Parati, Bonchi, Martinelli, Ermini, Salvi, Berti, Chianini, Capacci. All Luca Giusti

MONTAGNANO: Scarpelli, Martino, Chiucolo, Mazzoni, Sale, Nocciolini, Sestini, Luconi, Romanò, Gregori, Bennati. A disposizione: Tenuta, Cetoloni, Santamaria, D’Abrunzo, Pagliaro, Bassini, Steccato, Brilli, Cerofolini. All. Andrea Laurenzi

ARBITRO: Dario Latini sez. Empoli; 1° Assistente Nicola Nevio Spiniello sez. Firenze, 2° Assistente Francesco Renzoni sez. Arezzo

Ufficio Stampa