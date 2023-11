Vigili del fuoco di Massa: doppio intervento per ricerca dispersi

La giornata di ieri ha visto i vigili del fuoco di Massa attivi su un doppio intervento di ricerca persone disperse. Il primo episodio, registrato attorno alle 13:20 e che ha visto la collaborazione del distaccamento di Aulla, risale allo smarrimento di un escursionista in rientro sul sentiero che porta al Monte Castello nel Comune di Filattiera.

L’uomo, che aveva perso il sentiero e si era ritrovato in un canalone, è riuscito a contattare i vigili del fuoco che lo hanno individuato e riportato illeso alla propria vettura.

Il secondo intervento, sempre condotto con il personale de distaccamento di Aulla, risale invece alle 17:55. Anche in questo caso un escursionista ha perso l’orientamento sul sentiero di rientro dalla via ferrata Tordini-Galligani nel Comune di Casola Lunigiana in località Ugliancaldo e, considerato che nel frattempo era giunto il buio, è rimasto bloccato sul ciglio di un canalone.

L’uomo è stato individuato tramite le coordinate del cellulare e una volta raggiunto, riaccompagnato illeso, nei pressi della propria autovettura.