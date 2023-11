Barnini e Barsottini in Cina, patto di amicizia Empoli-Suichang

Un viaggio istituzionale in Cina per dare vita a un patto di amicizia e collaborazione fra il Comune di Empoli e la Contea di Suichang. Una firma che consentirà l'instaurarsi di un rapporto di relazioni e di scambio duraturi fra la città di Empoli e quella di Suichang, da cui discendano attività e azioni reciproche nel segno della collaborazione e della condivisione. Si tratta di un ulteriore step di conoscenza dopo il primo incontro istituzionale avvenuto 'a distanza', online alla fine del mese di maggio, primo momento di contatto fra le due amministrazioni.

Oggi, lunedì 20 novembre 2023, la sindaca Brenda Barnini e il vicesindaco Fabio Barsottini, insieme a una delegazione del Comune di Empoli, sono partiti alla volta della Contea di Suichang, dove, nel corso di una settimana di appuntamenti, avranno modo di dare vita al patto di amicizia e collaborazione e di conoscere la realtà cinese. Una realtà viva nella nostra città: la comunità di origine cinese è la più numerosa fra quelle straniere presenti a Empoli e i rapporti economici tra grandi imprese del nostro territorio e la Repubblica popolare cinese sono già avviati e intensi.

"Ringrazio gli amici dell’associazione New Generation e il dottor Scibetta dell’Università di Siena per aver creato le condizioni favorevoli alla firma del patto di amicizia tra la contea di Suichang e il Comune di Empoli - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Questa missione istituzionale ha lo scopo di dimostrare ai nostri partner cinesi il sincero interesse che nutriamo per la loro cultura e le potenzialità che derivano da un rapporto di amicizia tra la nostra comunità e quella della contea di Suichang. Ci sono ormai centinaia di cittadini empolesi di origine cinese che crescono, studiano, lavorano e fanno impresa sul nostro territorio. Questo scambio sono sicura che sarà proficuo sia sotto il profilo sociale, culturale ed economico per il nostro territorio".

Per raggiungere gli obiettivi e le finalità del nuovo patto, Empoli e la Contea di Suichang promuoveranno visite di cortesia, favoriranno fra l'altro lo scambio culturale fra studenti delle rispettive comunità, a tal proposito merita ricordare che a Empoli è presente l'indirizzo di lingua cinese nel programma didattico del liceo linguistico Virgilio. Fra gli obiettivi anche la volontà di incoraggiare la collaborazione nei campi della cultura e delle arti, senza trascurare discipline sportive e tradizioni popolari e la conoscenza di attività turistiche e commerciali.