Cip Ghizzani, arriva la sconfitta a Montelupo

Prima sconfitta della Cip-Ghizzani che cede in quattro set nella trasferta a Montelupo.

L'avvio gara aveva fatto ben sperare, con Lari e compagne che si erano portate subito avanti 2-5. Nonostante un tentativo di aggancio da parte delle padrone di casa, le biancorosse hanno continuato a mantenere un buon margine di distacco (13-16, 16-20) chiudendo poi il parziale a proprio favore. Anche il secondo è sembrato inizialmente rispecchiare questo andamento (1-5), ma Montelupo ha cominciato a pressare in attacco e a muro riuscendo a recuperare. Gli scambi sono diventati lunghi e le ragazze hanno iniziato a commettere diversi errori, senza fare ciò che era stato deciso in allenamento. I cambi non sono riusciti a portare freschezza e le avversarie hanno chiuso il parziale in loro favore (16-12, 20-14). Stessa sorte nei due set successivi: Cip-Ghizzani sempre in vantaggio nei primi punti, ma la prontezza di Montelupo domina ribaltando il risultato. Troppi gli errori e sconcertante, seppur inattesa, la mancanza di reazione delle ragazze, cosa che la squadra dovrà affrontare e chiarire in allenamento. Fatto questo è importante premere subito il tasto reset e concentrarsi sulla preparazione della prossima gara.

Sabato infatti le ragazze torneranno sul campo di casa, dove ci auguriamo che il supporto del nostro pubblico le aiuti nella difficile partita che le attende contro Le Signe.

As.p.d. Montelupo - Cip-Ghizzani: 3 - 1 (20-25, 25-17, 25-21, 25-22)

As.p.d. Montelupo: Barberini, Bianchini, Brogi, Cantini (K), Caputo, Dri, Magherini, Mazzantini (L2), Napolitano, Pozzolini, Pucci (L1), Sani; I all. Bardazzi Panti, II all. Spinelli

Cip-Ghizzani: Aglietti (L2), Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari (K), Malatesti, Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Tofanari, Zingoni; I all. Buoncristiani, II all. Furiesi

Fonte: Ufficio Stampa