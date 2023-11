Montopoli addobbata a festa: fiocco rosso sulle porte di negozi e abitazioni

Un fiocco rosso a disposizione di cittadini, clienti e di tutte le famiglie montopolesi per addobbare le case e le strade del paese in vista delle feste di Natale. Un'iniziativa diventata ormai tradizione quella ideata dai commercianti del Centro Commerciale Naturale di Montopoli, che torna per il quarto anno consecutivo.

“Si ripete una bellissima iniziativa all'insegna della solidarietà che testimonia la vicinanza e l'attaccamento delle attività montopolesi alla loro comunità e che consentirà di abbellire il borgo nel periodo natalizio con una speciale e suggestiva decorazione” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Una dimostrazione tangibile del ruolo decisivo ricoperto da commercianti, attività e negozi di vicinato nell'ideare e promuovere iniziative in grado di valorizzare e abbellire i nostri paesi e i nostri borghi, specialmente in uno dei periodi dell'anno più importanti e significativi come quello delle festività natalizie”.

“Abbiamo voluto riproporre anche quest'anno un'idea nata spontaneamente dal nostro direttivo e molto apprezzata dai montopolesi,” spiega Luca Marianelli, presidente del Centro commerciale naturale di Montopoli e del direttivo Confcommercio Montopoli, “Abbiamo realizzato dei fiocchi rossi che ognuno nel centro storico di Montopoli potrà appendere alla porta della propria casa nel periodo delle feste, un piccolo gesto che rappresenta un segnale di speranza, vicinanza e unione, per dimostrare ai cittadini che i loro commercianti di fiducia sono sempre qua ad aspettarli in negozio, pronti ad accoglierli con il sorriso. Sarà possibile ritirare il proprio fiocco presso le attività aderenti del centro storico di Montopoli a partire da venerdì 1 dicembre fino a venerdì 8 dicembre”.