No alla violenza contro le donne, gli eventi con Lilith nell'Empolese Valdelsa

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli promuove una serie di iniziative mirate a sensibilizzare la comunità locale e a offrire supporto a donne e minori vittime di violenza.

Il Centro Lilith, nato nel 2002 è oggi un punto di riferimento cruciale per le donne in difficoltà a causa di violenza psicologica, economica, fisica, sessuale e stalking.

Il Centro Lilith non è solo uno spazio fisico, ma un luogo di ascolto, di relazione e di aiuto. Nel territorio dell'Empolese-Valdelsa e Valdarno Inferiore, il Centro dispone di 13 sportelli satellite, garantendo una presenza capillare per rispondere prontamente alle esigenze delle donne che necessitano di supporto.

Nel corso del 2022 hanno fatto accesso per la prima volta al Centro Lilith 151 nuove donne e sono stati svolti 865 colloqui di ascolto telefonico. Sono stati effettuati 1012 colloqui di sostegno psicologico, 121 di assistenza legale, 85 di orientamento al lavoro, 97 di orientamento all’autonomia, 1314 di assistenza ai minori. Infine sono state ospitate 33 donne e 31 bambini in emergenza, 18 donne e 31 bambini in protezione all'interno delle case rifugio e 17 donne e 16 figli nelle strutture di seconda accoglienza.

I dati parziali del 2023 (aggiornati al 15/11/2023) confermano ed oltrepassano l’andamento dell’anno precedente. Hanno fatto accesso 161 nuove donne e sono stati svolti 911 colloqui di ascolto telefonico. Sono state ospitate 27 donne e 17 bambini in emergenza, 35 donne e 31 minori in protezione all’interno delle sei case rifugio, 16 donne e 15 figli nelle strutture di seconda accoglienza.

La Presidente Eleonora Gallerini sottolinea l'importanza del lavoro svolto: "La violenza contro le donne è un problema diffuso, ma spesso silenzioso. Il nostro Centro si impegna ogni giorno a rompere questo silenzio, offrendo un luogo sicuro dove le donne possono trovare sostegno e ascolto. La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è un'opportunità per sensibilizzare la comunità e promuovere un cambiamento culturale che metta fine a questo fenomeno”.

Il calendario delle iniziative nell'Empolese-Valdelsa è ricco di appuntamenti significativi. Sono tanti gli eventi che, dal 21 al 28 novembre, vengono organizzati nel territorio e che coinvolgono la cittadinanza a più livelli.

Il calendario completo:

Martedì 21 novembre:

Ore 18: Evento organizzato da Unicoop Firenze presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino sul tema della violenza di genere, con la partecipazione dell'attrice Daniela Morozzi e letture di storie di donne che hanno vissuto violenze.

Ore 20: Cena solidale dal titolo "Se devi amare una donna fallo forte, non con la forza", a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith, presso la Contrada Ponte a Cappiano, Viale Colombo 237 (Fucecchio). Per prenotazioni: 349 4257287. Sarà possibile portare un oggetto per l’igiene personale o biancheria per la casa da destinare ad una donna accolta presso le strutture del Centro Lilith.

Giovedì 23 novembre:

Ore 9-13: Intervento di sensibilizzazione presso la Scuola Secondaria di I grado di Signa.

Ore 17.30: Convegno dal titolo “Il Codice Rosa per il contrasto alla violenza di genere”, organizzato dal Comune di Montelupo Fiorentino presso il MMAB.

Venerdì 24 novembre:

Ore 9-11: Intervento di sensibilizzazione presso l’Istituto Einaudi-Ceccherelli di Piombino.

Ore 15-19: Convegno presso l'Auditorium dell’Istituto Enriques di Castelfiorentino, organizzato in collaborazione con la Società della Salute Empolese-Valdarno-Valdelsa. Argomento: la rete Codice Rosa, aperto alla cittadinanza e ai professionisti socio-sanitari.

Sabato 25 novembre:

Ore 15: Evento organizzato da Auser di Gambassi e sportello Lilith di Gambassi Terme. Installazione artistica ed interventi di sensibilizzazione.

Ore 17: Iniziativa organizzata dal circolo ARCI di Santa Maria, “Voci al silenzio”. Letture di brani sulle donne dai libri vincitori del Premio Pozzale e performance teatrale.

Ore 17-19.30: Partecipazione come relatrici al convegno “Combattere la violenza di genere” presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli, organizzato dalla Commissione pari opportunità di Empoli all’interno della manifestazione Donne al Centro. A seguire apericena a sostegno del Centro Lilith, per poi trasferirsi al Teatro Il Momento per lo spettacolo della Compagnia Unicorno “Terzo Piano interno 4” alle 21.

Domenica 26 novembre:

Ore 9.30: Inaugurazione sportello Lilith in collaborazione con Auser di Montaione presso la sala del Consiglio del Comune di Montaione.

Martedì 28 novembre:

Ore 17: Convegno e apericena preparato dalla Cooperativa SOS Luna presso la sede della Pubblica Assistenza di Empoli con SPI CGIL di Empoli e Montelupo.

Ore 21: Spettacolo di danza e recitazione “Amarsi” presso il Teatro Boccaccio di Certaldo. Il ricavato sarà devoluto al Centro Lilith.

Fonte: Ufficio Stampa