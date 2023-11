Passerella ciclopedonale Empoli-Limite, un approfondimento in Comune

Appuntamento sabato 25 novembre dalle 9.30 alle 12.30 negli spazi della biblioteca comunale “Pablo Neruda” di Capraia e Limite, piazza 8 marzo 1944, dove si terrà il laboratorio di approfondimento e il sopralluogo partecipato sulla realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sull’Arno tra il comune di Capraia e Limite e il comune di Empoli.

L'iniziativa è parte del calendario di eventi legato alla progettazione di quattro interventi finanziati di recente dalla Regione Toscana su fondi FESR-FSE+ (Arno Vita Nova): insieme alla passerella ciclopedonale, i finanziamenti saranno destinati anche al recupero di Palazzo Ghibellino, alla riqualificazione di Porta Pisana e delle vie limitrofe e alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli ex Macelli nel Comune di Empoli.

Il laboratorio di sabato 25 novembre, sarà un momento di incontro e di condivisione di idee e progetti con lo scopo di avviare una riflessione con le associazioni cittadine e la cittadinanza in merito alla progettazione della passerella ciclopedonale e sul suo potenziale ruolo di raccordo tra le due sponde del fiume, non solo da un punto di vista fisico, ma anche come connessione tra relazioni, flussi di mobilità e potenziale sviluppo urbano.

L’auspicio è che ad intervenire siano proprio i soggetti “portatori di interessi” che maggiormente animano il territorio: le associazioni (sportive, ambientali, sociali, culturali), il mondo della scuola, i soggetti che rappresentano a vario tipo il territorio (pro loco, enti di volontariato, ecc.), la cittadinanza in generale, al fine di raccogliere quante più istanze, necessità, proposte sul progetto.

La mattinata prevede un primo momento di incontro con i partecipanti durante il quale verrà illustrato il progetto della passerella. Seguirà un sopralluogo sull’argine del fiume, in prossimità dell’area interessata dall’intervento. Sarà dunque possibile rendersi conto direttamente delle caratteristiche dell’intervento. Infine, si farà ritorno alla biblioteca, dove i partecipanti, supportati dai facilitatori di Simurg Ricerche, potranno confrontarsi su proposte, integrazioni, soluzioni affinché le amministrazioni comunali coinvolte possano integrare, modificare, arricchire il progetto esecutivo finale. In caso di maltempo il laboratorio si svolgerà ma non verrà effettuato il sopralluogo. Il termine del laboratorio è previsto per le 12:30.

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia partecipare, ma per ragioni organizzative è gradita l'iscrizione qui https://bit.ly/AVN-passerella

Per maggiori informazioni sul percorso Arno Vita Nuova è possibile cliccare su https://www.comune.empoli.fi.it/progetti-di-rigenerazione-urbana/arno-vita-nova/partecipazione

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa