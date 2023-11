Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 19 Gold

Tornano al PalaBetti e tornano alla vittoria i ragazzi di Alessandro Gemmi, che alla quarta giornata chiudono la pratica Virtus Siena sul 79-72. Grande equilibrio per tutti i quaranta minuti di gioco, con gli attacchi protagonisti nella prima frazione che si chiude sul 26-21. Nel secondo quarto Siena resta a contatto, ricucendo in parte fino al 39-37 su cui si va al riposo lungo. Al rientro nessuna delle due squadre riesce a svoltare la gara, tanto che alla terza sirena il tabellone segna 55-52, preludio ad una quarta frazione che si decide soltanto in volata. Sul +5 Virtus, Rosi impatta dall’arco e Merlini sigla il sorpasso sul 73-71 con 120 secondi sul cronometro, poi Marchetti allunga di nuovo e a quel punto freddezza e nervi saldi fanno il resto.

Prossimo impegno lunedì 27 novembre alle 20.30 sul parquet dello Scuola Basket Arezzo.

ABC CASTELFIORENTINO – VIRTUS SIENA 79-72

Tabellino: Rosi 15, Viviani 6, Lilli 14, Calvisi 2, Marchetti 9, Merlini 20, Damiani 6, Fabrizzi 3, Bartolini 2, Pucci 2, Vefa ne, Bernardoni ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 26-21, 13-16, 16-15, 24-20

Under 17 Eccellenza

Alla prima giornata del girone di ritorno non arriva il colpaccio per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che lontano da casa si arrendono alla capolista Pallacanestro Prato Dragons per 93-78. Una gara in cui i gialloblu soffrono principalmente in difesa, come dimostrano i 93 punti subiti, con l’attacco locale che viaggia su ottime percentuali fin dalla palla a due. Dopo un primo quarto in equilibrio (24-18 al 10′), i lanieri allungano nella seconda frazione toccando la doppia cifra di vantaggio al riposo lungo (48-34). Poi, al rientro dagli spogliatoi, ecco il break che indirizza la sfida: un parziale di 32-21 nella terza frazione permette a Prato di gestire il vantaggio e amministrare fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica 26 novembre alle 11.30 al PalaBetti contro la Mens Sana Basketball.

PALL. PRATO DRAGONS – ABC CASTELFIORENTINO 93-78

Tabellino: Ticciati 9, Baldi, Zecchi 17, Carzoli 3, Ciulli 5, Iacopini 6, Bufalini, Niccolini, Agbegninou 13, Vallerani, Filomeno ne, Borghesi 25. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 24-18, 24-16, 32-21, 13-23

Under 17 Silver

Al PalaBetti arriva il bis per i ragazzi di Claudio Calvani, che dopo il Biancorosso superano anche il Poggibonsi Basket in una gara che fatica a decollare, tanto che il punteggio finale si ferma sul 34-28. Punto a punto fin dalla palla a due, con il primo quarto che si chiude sull’11-10. Nel secondo parziale l’inerzia non si sposta di molto, pur con i gialloblu che all’intervallo riescono a prendere due possessi di vantaggio andando negli spogliatoi sul 19-14. E’ al rientro che la truppa castellana prova a svoltare il match, piazzando un break di 12-6 che vale il 31-20 al 30′. Un divario che, nonostante le difficoltà offensive nell’ultimo parziale, basta ai gialloblu per portare a casa la sfida.

Prossimo impegno sabato 25 novembre alle 16 al PalaBetti contro Grosseto Team 90.

ABC CASTELFIORENTINO – POGGIBONSI BASKET 34-28

Tabellino: Kamberaj 9, Giglioli 9, Altamore 3, Jelassi 2, Garbetti 4, Bini 1, Ricci 4, Crisafi 2, Beshaj ne, Fiorentini, Macalindong, Uci ne. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 11-10, 8-4, 12-6, 3-8

Under 15 Eccellenza

Derby e scontro diretto portati a casa. Con una prestazione superlativa anche, e soprattutto, dal punto di vista della tenuta mentale, i ragazzi di Alessandro Mostardi proseguono la loro cavalcata espugnando il parquet del Biancorosso Empoli per 65-66 e mantenendo così la propria imbattibilità. Ad approcciare meglio sono proprio i gialloblu, che dopo il botta e risposta iniziale mettono la testa avanti al primo riposo toccando il +5 (16-21), vantaggio che difendono ed incrementano nella seconda frazione per il 28-35 a metà gara. Nella ripresa, però, arriva l’attesa reazione empolese che, come spesso accade in sfide così sentite, ribalta l’inerzia ed annulla completamente il vantaggio castellano fino ad impattare a quota 49 alla terza sirena. Il verdetto è dunque rinviato ad un ultimo quarto letteralmente al cardiopalmo, in cui le due squadre si affrontano in un entusiasmante botta e risposta deciso soltanto nell’azione finale, quando il derby si tinge di gialloblu.

Prossimo impegno sabato 25 novembre alle 18 al PalaBetti contro Us Livorno.

BIANCOROSSO EMPOLI – ABC CASTELFIORENTINO 65-66

Tabellino: Matteuzzi, Matteini 18, Rosi 4, Pacini 5, Pagliai 4, Dimiccoli 8, Fedeli 4, Simoncini ne, Zampacavallo ne, Costantini 11, Poggesi 12. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 16-21, 12-14, 21-14, 16-17

Under 13 Silver

Per un derby conquistato lontano da casa, ne arriva uno messo in ghiaccio tra le mura amiche. Unico comun denominatore, coach Alessandro Mostardi, che dopo l’acuto con gli Under 15 Eccellenza festeggia anche con gli Under 13: 59-30 il finale al PalaBetti contro il Biancorosso. Un successo frutto di una gara sempre saldamente amministrata dai gialloblu, che mettono le cose in chiaro fin dalla prima frazione: 16-3 il punteggio dopo dieci giri di lancette. Nel secondo quarto nessuno spostamento significativo (22-11 al 20′), finchè nella terza frazione arriva il break decisivo: l’Abc costruisce e capitalizza buoni attacchi, che fruttano un parziale di 21-11 per il 43-22 al terzo riposo, preludio alla fuga definitiva che fa partire anzitempo i titoli di coda.

Prossimo impegno domenica 26 novembre alle 14.30 sul parquet della Cerretese.

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 59-30

Sono scesi in campo: Cipolla N., Anton, Giovannoni, Gazzarrini, Cipolla T., Pirrone, Bertelli, Lisi, Barbieri, Battaglia, Galli, Scarscelli. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 16-3, 6-8, 21-11, 16-8

Under 14 Femminile

Partita doppiamente impegnativa quella delle ragazze di Alberto Ciampolini, scese in campo sul parquet della Baloncesto a ranghi ridotti e con assenze pesanti. Ne emerge così una sfida a senso unico, con le gialloblu che, di fronte alla maggior esperienza fiorentina, provano comunque a mettere in pratica gli insegnamenti che stanno pian piano apprendendo in questa prima avventura cestistica.

Prossimo impegno sabato 25 novembre alle 16 al PalaGilardetti contro Asciano.

BALONCESTO BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 118-9

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Panzani, Pagliuca, Xhemalaj, Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Minibasket

Weekend con i controfiocchi quello del Minibasket gialloblu che fa en plein!

Esordio vincente per gli Esordienti 2012/2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni, che al PalaBetti regolano il Basket Sestese alla prima ufficiale. Ottima prova anche per gli Scoiattoli Big 2015/2016 di Matteo Bruni e Tommaso Barlabà, “pirati” fuori casa sul parquet del Don Bosco Figline grazie ad una prova di grandissimo cuore.

Nel prossimo weekend in campo gli Aquilotti 2013, impegnati sabato alle 16.15 sul parquet della Pallacanestro Prato Dragons, mentre domenica sarà la volta di Esordienti e Scoiattoli, entrambi in campo al PalaBetti rispettivamente contro Folgore Fucecchio (ore 9.30) e Cmb Arno (ore 15.30). Infine, sempre domenica, grande esordio per il gruppo Pulcini, atteso dal primo impegno amichevole sul parquet di San Miniato, che ringraziamo fin da adesso per l’invito