Dodicenne scomparso, ancora nessuna traccia: si indaga verso Roma o l'Umbria

Non si trova il 12enne scomparso ieri assieme a un coetaneo durante la ricreazione a scuola a Montiano di Magliano in Toscana. Uno dei due è stato trovato alla stazione di Albinia poco dopo ed è stato riportato alla comunità di Collecchio, nel Parco della Maremma, dove risiedeva anche l'altro ancora scomparso. Il 12enne non sarebbe nuovo a tentativi di allontanamento. La prefettura di Grosseto ha attivato il piano di ricerca per persone scomparse. Si indaga verso l'Umbria, dove la famiglia del bambino vive, e su Roma, facilmente raggiungibile da Albinia.

Il ragazzino, di origini straniere, avrebbe infatti confidato ad alcuni amici di voler tornare a casa in Umbria, dove ha dei parenti, e secondo le ipotesi delle forze dell'ordine potrebbe trovarsi nella zona di Foligno. Il ragazzo avrebbe con sé il cellulare, ma non risponderebbe ai messaggi.

Da quanto appreso delle persone di origine pakistana avrebbero provato a fermare i due giovanissimi mentre stavano cercando di salire su un treno in direzione Roma. Uno è stato bloccato, l'altro è invece scappato nei campi accanto alla ferrovia. Il 12enne abita in una comunità terapeutica per ragazzi, la Crisalide, che si trova a Collecchio nel Parco della Maremma.