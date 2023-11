Addio all'ex vice sindaco di Calci Enzo Sandroni

L’amministrazione comunale di Calci esprime profondo cordoglio per la scomparsa a 79 anni di Enzo Sandroni. 'Enzino', così era conosciuto da tutti in paese, è stata una figura molto nota del nostro territorio. Una persona gentile, umile, benvoluta da tutti, impegnata nella vita sociale e politica, in particolare sui temi della difesa della democrazia e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Attorno agli anni ‘90 fu anche amministratore del nostro Comune, rivestendo la carica di Vicesindaco, e prima e dopo quell'esperienza fu sempre legato all'associazionismo sportivo calcesano, in modo particolare alla società calcistica locale. Insomma, una persona che si è sempre spesa per il suo, il nostro, territorio. E che ci mancherà. Esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia. I funerali, ai quali parteciperà il Sindaco in veste ufficiale, si svolgeranno domani, mercoledì 22 Novembre, alle ore 11,00 nella Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa