Prova il sitting volley con le Azzurre campionesse d'Europa

. “Siediti e gioca con noi” a sitting volley, sfidando le campionesse europee. In preparazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Scuola Superiore Sant'Anna, in collaborazione con l’associazione sportiva Dream Volley Pisa, ha organizzato, per sabato 25 novembre (inizio ore 10.30) a Pisa, presso il Centro sportivo Dream in via Belli 24, un torneo dimostrativo di sitting volley, disciplina paralimpica riconosciuta dal 2013.

L’evento, promosso dall’Unità Organizzativa Ecosistemi e Public Engagement dell’Area Terza Missione, è aperto a chiunque sia interessato a conoscere e provare, giocando, questa disciplina e vede la partecipazione delle campionesse europee, fresche di titolo continentale e pronte a sfidare chi desidera mettersi alla prova con loro. Tra le campionesse europee presenti alla giornata dimostrativa c’è anche Eva Ceccatelli, dipendente della Scuola Superiore Sant'Anna e vice capitana delle Azzurre di Sitting Volley.

Il sitting volley è uno sport inclusivo derivato dalla pallavolo, introdotto nei Paesi Bassi alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, come disciplina adattata per la pratica sportiva delle persone con disabilità. Le regole sono le stesse del volley tradizionale, ma si gioca seduti sul pavimento, in un campo più piccolo e con la rete più bassa.

Chi vuole partecipare all’evento come giocatore o come giocatrice di Sitting Volley può compilare questo modulo online, per confermare la partecipazione: urly.it/3yf9t. Accompagnatrici, accompagnatori, sostenitrici e sostenitori possono entrare senza registrazione

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna