Uscire dalla violenza familiare e di genere è possibile: incontro all'Enriques di Castelfiorentino

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e gli enti aderenti alla rete territoriale antiviolenza e del Codice Rosa promuovo un convegno aperto all'intera cittadinanza sul tema “Uscire dalla violenza è possibile. Azioni di prevenzione e contrasto alla violenza intrafamiliare”. L'evento, in programma venerdì 24 novembre, dalle ore 15 alle 19, presso l'auditorium dell'istituto superiore F. Enriques di Castelfiorentino, si inserisce nel quadro della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne.

Prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire penalmente i loro aggressori sono i cardini della Convenzione e le fondamenta sui cui poggia la collaborazione della rete antiviolenza sul territorio Empolese Valdarno Valdelsa. La rete, costituita dai servizi pubblici afferenti alle strutture socio-assistenziali e sociosanitarie, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, i centri antiviolenza e il centro per l’ascolto degli uomini maltrattanti, opera e collabora al fine di assicurare un modello integrato di interventi a disposizione di tutte le vittime. Tale modalità organizzativa mira ad accrescere l’efficacia dei servizi rivolti alle vittime di violenza, promuovendo azioni comuni per affrontare le aree di criticità nell’ambito del lavoro di contrasto alla violenza.

L'evento sarà ospitato dall'istituto Enriques grazie alla disponibilità della preside, prof.ssa Degli Innocenti, e nell'occasione saranno allestiti e potranno essere visionati gli elaborati realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle classi 3A, 5B e 5A, coordinati dalla prof.ssa Giacomini e dal prof. Di Giacomo, con la collaborazione della prof.ssa Borghini. Le tre classi, infatti, hanno partecipato attivamente all'organizzazione della giornata realizzando la locandina per l'evento, attraverso un lavoro di sensibilizzazione e approfondimento sul tema della rappresentazione grafica della violenza nei media e nelle pubblicità, nonché sull'opportunità di favorire e diffondere immagini non stereotipate. Gli studenti coinvolti nel progetto saranno presenti all'evento nell'ambito delle ore educazione civica.

L’iniziativa in programma a Castelfiorentino riunisce dunque soggetti della rete territoriale antiviolenza e del Codice Rosa con l’obiettivo di incontrare addetti ai lavori e cittadinanza per diffondere le prassi territoriali per la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime, la perseguibilità penale degli aggressori e la presa in carico di uomini autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive. La giornata, ad ingresso libero previa iscrizione al seguente link, metterà anche a disposizione crediti formativi per assistenti sociali ed ECM professioni sanitarie.