A cena per Sara Scimmi, l'evento organizzato dalla Lega

La vicenda di Sara Scimmi rappresenta ancora una ferita aperta, non solo per la famiglia ma anche per tutto il paese che ha seguito ogni evoluzione, purtroppo fino ad oggi senza un colpevole.

Venerdi 24 novembre per la giornata nazionale contro la violenza sulle donne la ricordiamo con una cena in sua memoria con la partecipazione dei genitori e della sorella che da questa terribile esperienza hanno dato vita a una associazione “Sara nel cuore Sara per il cuore”.

Parteciperanno all’iniziativa - a Castelfiorentino presso il ristorante “Il Tulipano” - Rubina Baldecchi Responsabile dipartimento pari opportunità Lega Toscana, Cecilia Cappelletti responsabile Enti Locali Lega Provincia di Firenze, eletti e responsabili politici del territorio.

Costo della cena euro 25,00, il ricavato sarà devoluto all’associazione di Sara. Per prenotazioni whatsapp 3476931792 oppure direttamente al ristorante

Fonte: Lega Castelfiorentino