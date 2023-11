Alluvione, Confesercenti a Campi Bisenzio: "Stop a tasse e mutui, subito contributi a fondo perduto"

Alluvione Campi Bisenzio. L’incontro tra Confesercenti Firenze e l’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio

Si è svolto lunedì 20 novembre un incontro di confronto tra la giunta Confesercenti Firenze e i dirigenti della Confesercenti di Campi Bisenzio fra cui la presidente comunale Cinzia Danti e l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio con la presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, la vice sindaca Federica Petti e l’assessore al Commercio Daniele Matteini, sulla situazione a Campi Bisenzio a qualche settimana dall’alluvione che ha colpito in maniera drammatica il territorio.

Come Confesercenti abbiamo cercato, fin da subito ed in ogni modo, di far sentire la nostra vicinanza alle imprese, in una fase difficilissima per le comunità e per l’economia dei territori colpiti; ci siamo e ci stiamo adoperando, verso tutti i livelli istituzionali perché siano emanati urgenti provvedimenti che aiutino le imprese a ripartire.

Le richieste che abbiamo, fin da subito, avanzato alle autorità competenti riguardano:

- l’erogazione di contributi a fondo perduto per indennizzare i danni subiti ai locali, arredi, merci e ai mezzi;

- l’immediata sospensione e rinvio di tutte le scadenze fiscali e contributive;

- l’immediata sospensione e rinvio delle rate di mutui e finanziamenti bancari;

- la sospensione del controllo da parte dei Comuni della regolarità contributiva;

- abbiamo, inoltre, chiesto alle autorità locali altri provvedimenti specifici, che, ad esempio, riguardano la categoria degli ambulanti (inerenti la sospensione del canone mercatale, il non conteggio delle assenze dei mercati, ecc.).

Queste richieste sono state ribadite dal Presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze Claudio Bianchi, e da tutto il gruppo dirigente Confesercenti, trovando massima attenzione alle esigenze delle imprese e più in generale dell’intera comunità.

“E’ importante che vengano emanati provvedimenti volti all’immediata ripartenza delle imprese coinvolte; poiché è doveroso ricordare che solo se riparte velocemente il comparto economico, riparte l’intero territorio e l’intera comunità. – hanno affermato Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Firenze e Cinzia Danti Presidente Confesercenti Campi Bisenzio – Come Confesercenti abbiamo messo e metteremo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per sostenere le attività, soprattutto in un periodo così importante per l’economia come il Natale. Voglio ricordare a tutti che Campi è accessibile ed i negozi sono aperti ed hanno bisogno del supporto di tutti per ripartire.”

Fonte: Confesercenti Firenze