Alluvione, fondo da 50mila euro da Firenze per gli impianti sportivi resi inagibili

La Città Metropolitana di Firenze erogherà 50mila euro per un fondo straordinario per le società sportive della provincia che sono state colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre. Lo annuncia il sindaco metropolitano Dario Nardella durante la seduta del Consiglio. Il fondo andrà a ripristinare gli impianti colpiti e resi inagibili nei territori di Campi Bisenzio, Vinci, Cerreto Guidi e Fucecchio.

"E' una scelta giusta - sottolinea Nicola Armentano, capogruppo Pd in Consiglio metropolitano - per sostenere quelle realtà sportive che si trovano in difficoltà per garantire la continuità delle attività. Sappiamo cos'ha significato la privazione dello sport durante il Covid. La mancanza di continuità ha portato tanti giovani ad abbandonare lo sport e non possiamo permetterci che questo accada nuovamente. Abbiamo il dovere di fare ripartire le attività il prima possibile e ridare agli sportivi momenti utili sia per la loro crescita agonistica che per quella educativa".