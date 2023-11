Bilancio MetroCittà, arrivano fondi per la piscina di Castelfiorentino e per Il Pontormo di Empoli

Sulla base di aggiornamenti del Dup (Documento unico di programmazione), illustrato dal sindaco Dario Nardella e approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, è stata disposta l'acquisizione di un edificio "volano" ad uso scolastico posto in via Pergolesi, Firenze, libero su tutti i lati, di quattro piani, fuori terra oltre ad un piano seminterrato, piano interrato e resede esclusivo avente una superficie lorda ragguagliata si circa 3.147,00 mq. L'acquisto, per 1.500.000,00 euro consentirà di rispondere alle carenze di spazi segnalate dai vari Istituti scolastici della Città Metropolitana.

Inoltre nel Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale 2024-2026, a partire dal restauro del percorso dell'Acque Parco Pratolino per un importo di euro 2.672.000,00, sono stati spostati al 2024 i seguenti interventi:

- infissi e vetrate della Piscina Enriques di Castelfiorentino per importo di euro 815.000;

- adeguamento sismico Ginori Conti per un importo di euro 1.800.000,00;

- inserimento dei lavori di rifacimento delle facciate del liceo Castelnuovo per un importo di euro 2.000.000,00 (annualità 2026)

- adeguamento antincendio Istituto Pontormo per importo di euro 2.514.49.,84

"Nei prossimi anni - ha spietato Massimo Fratini, consigliere delegato all'Edilizia scolastica - sono previsti molti interventi nelle scuole superiori. Adeguamento sismico, adeguamento antincendio , ristrutturazioni e miglioramenti strutturali".

Programmati nuovi interventi per la viabilità:

- nuovi innesti tra Sp 91 e Ss 67 comune di Rufina per un importo di euro 200.000

- manutenzione straordinaria sp 9 ter per un importo di euro 2.100.000,00

- marciapiedi sp 551 nel comune di Vicchio per un importo di euro 100.000,00

- rimodulazione nelle annualità di riferimento del presente programma le risorse provenienti dal Mit per la manutenzione straordinaria delle strade e dei ponti percorso pedociclabile Signa Montelupo (lotto B Carmignano) per un importo di euro 555.366,03

Aggiornato anche il Piano di alienazioni e valorizzazione del 2024, che prevede:

- pozione di immobile di "Villa Arrighetti" (si tratta di alcuni locali sottotetto, da frazionare, che non sono utilizzati dalla Città Metropolitana. Locali che sono di interesse per gli appartamenti confinanti);

- area in fregio a via Aretina posta tra la linea ferroviaria e la strada (si tratta di terreno pianeggiante ad uso di parcheggio privato o verde privato) porzione del resede del Centro per l'impiego di Sesto Fiorentino (il Centro è attualmente concesso in comodato ad Arti. La porzione oggetto dell'alienazione non rientra nel comodato e non è utilizzato dalla Città metropolitana di Firenze).

- relitto stradale ancora da frazionare posto al margine della Sp 48 di consistenza di circa 65 mq; aree, poste nel Comune di Calenzano, al margine dell'attuale viabilità che facevano parte del vecchio tracciato stradale aventi una superficie di circa 900 mq

Fonte: Città Metropolitana di Firenze