Epatite C, presidio per lo screening gratuito anche davanti al Mandela Forum

Un altro presidio mobile domani pomeriggio a Firenze dove poter eseguire il test sull’epatite C. Davanti al Mandela Forum dalle 18 alle 20 sarà presente il Comitato CRI di Firenze con un’apposita installazione per eseguire il test posizionata sotto la tettoia prospiciente l'ingresso del palasport. L’invito è rivolto a chi ha fra i 34 e i 54 anni. Il test di screening che si esegue in pochi minuti con un pungidito, è gratuito e non è necessario il pagamento del ticket. Consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il campione di sangue viene analizzato in tempo reale ed il risultato è comunicato in pochi minuti e viene rilasciato anche in forma cartacea.

Rimangono attive le altre sedi presso i presidi sociosanitari e presso le Associazioni sul territorio della Asl Toscana centro, dove è possibile recarsi per lo screening gratuito sull’epatite C. Consultando il sito dell’Azienda sanitaria (il banner in Homepage) ma anche la pagina del sito della Regione Toscana dedicata all’epatite C (https://www.regione.toscana.it/-/testiamoci-per-l-epatite-c), i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 a cui il programma si rivolge, potranno trovare la sede più comoda dove recarsi, comprensiva di giorni e orari.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa